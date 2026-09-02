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CICLISMO

Etapa 12 de la Vuelta a España 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver el final en Calar Alto gratis por TV y en directo

A qué hora empieza la duodécima etapa de la Vuelta a España hoy y en qué canal de TV ver en abierto

El perfil de la etapa 12 de la Vuelta a España 2026

El perfil de la etapa 12 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La Vuelta a España 2026 sigue adelante en su segunda semana de competición este jueves 3 de septiembre con la disputa de la duodécima de sus 21 etapas. Después de dos jornadas consecutivas con oportunidades para los velocistas, la montaña se vuelve a adueñar de la ronda española con un recorrido que apunta a agitar la ajustada carrera por el maillot rojo.

Con inicio en Vera y final en Calar Alto, la etapa 12 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 166,6 kilómetros y cuenta con un total de cinco puertos categorizados. Jornada sin tregua que dibuja una sucesión de ascensos en los que los aspirantes al rojo no podrán esconderse, especialmente con un tramo final que cuenta con los imponentes Alto de Velefique y Calar Alo, en cuya cima se encuentra la línea de meta.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la undécima etapa de la Vuelta a España 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 12 de la Vuelta a España 2026?

El perfil de la etapa 12 de la Vuelta a España 2026

El perfil de la etapa 12 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 12 de la Vuelta a España 2026?

  • Hora de salida: 13:07 horas (CEST)
  • Hora aproximada de llegada: 17:16 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 12 de la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, la etapa 12 de la Vuelta a España 2026 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva arranca a partir de las 14:45 horas (CEST) y cambiará a La 2 a partir de las 16:15 horas (CEST).

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 1, que conectará a partir de las 14:45 horas (CEST).

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