Etapa 12 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 sigue adelante en su segunda semana de competición este jueves 4 de septiembre con la disputa su duodécima etapa, que partirá desde Laredo para finalizar en Los Corrales de Buelna.

144,9 kilómetros y 2393 metros de desnivel positivo dan forma a la etapa 12 de la ronda española, una jornada rápida y de emociones concentradas en la que los dos puertos categorizados que figuran en el recorrido serán los principales protagonistas.

La ascensión al puerto de Alisas (2ª categoría) a los 30 kilómetros del pistoletazo de salida en Laredo apunta a ser el desencadenante de la escapada, mientras que la Collada de Brenes (1ª categoría) será la encargada de hacer la selección final y encumbrar al ganador.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la la etapa 12 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 12 de la Vuelta a España 2025?

El perfil de la etapa 12 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 12 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 14:00 horas (CET).

: 14:00 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:22 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 12 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.