Etapa 12 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026 sigue adelante en su segunda semana de competición este jueves 16 de julio con la disputa de la duodécima de sus 21 etapas. Por segunda jornada consecutiva, los velocistas volverán a acaparar los focos antes de que la ronda gala se adentre en uno de sus tramos más decisivos de cara a la carrera por la general.

Con inicio en Circuit Nevers Magny- Cours y final en Charlon-sur-Saone, la etapa 12 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 179,1 kilómetros, 1.800 metros de desnivel y tres puertos categorizados. Si bien es cierto que la jornada invita a una fuga temprana, nada parece poder evitar el desenlace al sprint en la que será la última oportunidad para los más rápidos del pelotón en la segunda semana de competición.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la duodécima etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 12 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 12 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la etapa 12 del Tour de Francia 2026?

Hora de salida: 13:10 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:41 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 12del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la duodécima etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 2 de cara al tramo final de la jornada.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.