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CICLISMO

Etapa 12 del Giro de Italia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

A qué hora empieza la etapa 12 del Giro de Italia y en qué canal de TV ver desde España

El perfil de la etapa 12 del Giro de Italia 2026

El perfil de la etapa 12 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, sigue adelante en su segunda semana en carreteras italianas este jueves 21 de mayo con la disputa de la duodécima de sus 21 etapas. Superado ya el ecuador de la competición, lo que suceda en las próximas jornadas promete sacudir por completo las jerarquías hasta ahora establecidas, especialmente en la carrera por la 'Maglia Rosa'

Con inicio en Imperiay final en Novi Ligure, la etapa 12 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 189 kilómetros y 2.250 metros de desnivel concentrados esencialmente en la mitad del trazado. A pesar de la presencia de las dos cotas, el perfil del día dibuja un escenario ideal para que los más rápidos del pelotón se jueguen la victoria al sprint.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la duodécima etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 12 del Giro de Italia 2026?

El perfil de la etapa 12 del Giro de Italia 2026

El perfil de la etapa 12 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 12 del Giro de Italia 2026?

  • Hora de salida: 13:05 horas (CEST)
  • Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda italiana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.

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