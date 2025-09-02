Etapa 11 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 sigue adelante en su segunda semana de competición este miércoles 3 de septiembre con la disputa su undécima etapa, que se desarrollará íntegramente en Bilbao.

157,4 kilómetros y 3.185 metros de desnivel positivo dan forma a la etapa 11 de la ronda española, una jornada con aroma de clásica en la que el pelotón deberá enfrentarse a un recorrido sinuoso adornado con un total de siete puertos categorizados.

Si bien es cierto que la primera mitad del recorrido no presenta grandes dificultades, todo cambiará tras el paso por el Balcón de Bizkaia (3ª categoría). Este puerto y la doble ascensión al Alto del Vivero (2ª categoría) serán el escenario de múltiples ataques antes de que el explosivo Alto de Pike (3ª categoría) dicte sentencia a escasos 7 kilómetros de meta.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la la etapa 11 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 11 de la Vuelta a España 2025?

El perfil de la etapa 11 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 11 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 13:30 horas (CET).

: 13:30 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:20 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 11 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.