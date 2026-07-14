CICLISMO
Etapa 11 del Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo
A qué hora empieza la undécima etapa del Tour de Francia y en qué canal de TV ver en abierto desde España
El Tour de Francia 2026 sigue adelante en su segunda semana de competición este miércoles 15 de julio con la disputa de la undécima de sus 21 etapas. Después de un trepidante regreso a la acción en una jornada montañosa, el pelotón se prepara para volver a afrontar una etapa diseñada para los sprinters.
Con inicio en Vichi y final en Nevers, la etapa 11 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 161,3 kilómetros, 1.400 metros de desnivel y dos puertos categorizados. La presencia de estos dos repechos no modifica en absoluto el desenlace previsto, en el que Magnier y el resto de velocistas tendrán la oportunidad de volver a acaparar los focos.
Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la undécima etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 11 del Tour de Francia 2026?
¿A qué hora empieza la etapa 11 del Tour de Francia 2026?
- Hora de salida: 13:50 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:31 horas (CEST)
¿Dónde ver la etapa 11 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?
En España, la undécima etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 2 de cara al tramo final de la jornada.
Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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