Etapa 11 del Giro de Italia 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, sigue adelante su segunda semana en carreteras italianas este miércoles 20 de mayo con la disputa de la undécima de sus 21 etapas. Con el ecuador de la carrera cada vez más cerca, lo que suceda en las próximas semanas promete sacudir por completo las jerarquías hasta ahora establecidas, especialmente en la carrera por la 'Maglia Rosa'

Con inicio en Porcari y final en Chiavari, la etapa 11 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 195 kilómetros y 2.700 metros de desnivel concentrados esencialmente en la segunda mitad del trazado. Con cuatro puertos categorizados presentes en los últimos 90 kilómetros, la próxima jornada apunta a premiar a los más valientes y podría penalizar a algún que otro aspirante a la general.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la undécima etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 11 del Giro de Italia 2026?

El perfil de la etapa 11 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 11 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 12:20 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda italiana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.