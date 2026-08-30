Etapa 10 de la Vuelta a España 2026: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La Vuelta a España 2026 abre el telón de su segunda semana de competición este martes 1 de septiembre con la disputa de la décima de sus 21 etapas. Después de enfrentarse a uno de los puertos más temibles de la presente edición y de la merecida jornada de descanso, el pelotón se prepara para dar comienzo a una semana clave en la ajustada carrera por el maillot rojo.

Con inicio en Alcaraz y final en Elche de la Sierra, la etapa 10 de la Vuelta a España 2026 abarca un recorrido de 184,7 kilómetros y cuenta con tres puertos categorizados. Jornada sinuosa en la que los equipos de los velocistas deberán prestar especial atención para evitar que la previsible fuga se extienda hasta la llegada a meta.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la décima etapa de la Vuelta a España 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 10 de la Vuelta a España 2026?

El perfil de la etapa 10 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 10 de la Vuelta a España 2026?

Hora de salida: 12:45 horas (CEST)

Hora aproximada de llegada: 17:17 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 10 de la Vuelta a España 2026 gratis y en abierto por TV?

En España, la etapa 10 de la Vuelta a España 2026 se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva arranca a partir de las 14:45 horas (CEST) y cambiará a La 2 a partir de las 16:15 horas (CEST).

Otra opción alternativa para seguir la ronda española online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 1, que conectará a partir de las 14:45 horas (CEST).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.