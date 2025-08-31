Etapa 10 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 da paso a su segunda semana de competición este martes 2 de septiembre con la disputa su décima etapa, que partirá desde el Parque de la Naturaleza Sendaviva para finalizar en lo alto del Larra-Belagua.

Con 175,3 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de 3.082 metros, el pelotón regresa a la acción tras su merecido día de descanso con una jornada considerablemente sinuosa para tratarse de una etapa catalogada como llana. Dos puertos puntuables y un recorrido con marcada tendencia ascendente calibrarán las piernas de los ciclistas en una semana decisiva para el desenlace de la general.

El Larra-Belagua, final en alto estrenada en 2023 con una victoria del entonces vigente campeón Remco Evenepoel, vuelve a escena en La Vuelta en la décima etapa de la presente edición. Esta exigente subida de primera categoría, compuesta por 9,4 km al 6,3%, apunta a dictar sentencia en en momento de encumbrar al primer ganador de la semana.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la la etapa 10 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 10 de la Vuelta a España 2025?

El perfil de la etapa 10 de la Vuelta a España / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 10 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 12:55 horas (CET).

: 12:55 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:18 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 10 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.