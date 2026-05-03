Etapa 1 de la Vuelta a España Femenina 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver hoy gratis por TV y en directo

La Vuelta a España Femenina 2026, primera de las tres grandes pruebas por etapas del calendario, abre el telón hoy domingo 3 de mayo con la disputa de la primera de sus siete etapas. Algunas de las principales estrellas del pelotón se darán cita en el norte de España para intentar inscribir su nombre en un palmarés monopolizado por las neerlandesas Demi Vollering y Annemiek van Vleuten.

Con inicio en Marín y final en Salvaterra de Miño, la etapa 1 de la Vuelta a España Femenina 2026 abarcará un recorrido de 113 kilómetros y cuenta con dos puertos categorizados. La jornada inaugural trae consigo un trazado quebrado en el que las corredoras que se atrevan a atacar serán las que se jueguen el derecho de vestir por primera vez el prestigioso maillot rojo.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la primera etapa de la Vuelta a España Femenina 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 de la Vuelta a España Femenina 2026?

El perfil de la etapa 1 de la Vuelta a España Femenina / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 1 de la Vuelta a España Femenina 2026?

Hora de salida: 11:35 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 14:30 horas (CEST)

¿Dónde ver la Vuelta a España Femenina 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Vuelta a España Femenina se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la Vuelta a España 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.