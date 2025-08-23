Etapa 1 de la Vuelta a España 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver hoy gratis por TV y online

La Vuelta a España 2025 abre el telón hoy sábado 23 de agosto con la disputa de la primera de sus 21 etapas, que llevará al pelotón de Turín a Novara.

186,1 kilómetros de recorrido y 1.337 metros de desnivel positivo dan forma a la etapa 1 de la 90ª edición de La Vuelta, que este año rompe sus esquemas habituales y se estrena con una jornada completamente llana.

Con la presencia de La Serra (3a categoría), que determinará al primer líder de la montaña, como único puerto puntuable, el perfil de la etapa de hoy anticipa una llegada al sprint, favoreciendo que sea un velocista quién vista por primera vez el prestigioso maillot rojo.

La de hoy será la primera de las cuatro etapas consecutivas en el extranjero. No será hasta el miércoles 27 de agosto cuando el pelotón se adentre en España a través de Figueres, que albergará la contrarreloj por equipos.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 1 de la Vuelta a España 2025 por televisión y online.

¿Cuál es el recorrido de la etapa 1 de la Vuelta a España 2025?

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 de la Vuelta a España 2025?

El perfil de la etapa 1 de la Vuelta a España 2025 / La Vuelta

¿A qué hora empieza la etapa 1 de la Vuelta a España 2025?

Horario de salida : 12:55 horas (CET).

: 12:55 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:20 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 1 de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas de la Vuelta a España 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.