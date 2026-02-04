Etapa 1 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026: horario, recorrido, perfil y dónde ver por TV y en directo con Evenepoel

La Volta a la Comunitat Valenciana 2026 da su esperado pistoletazo de salida hoy miércoles 4 de febrero con la disputa de la primera de sus cinco etapas, que partirá desde Segorbe para finalizar en Tanuda.

Con 160 kilómetros de recorrido a través de un trazado quebrado, la etapa inaugural de la Volta a la Comunitat Valenciana llevará al pelotón a través de la provincia de Castellón. A pesar de la presencia de los repechos de Oropesa y la subida inédita al alto de los Madroños, el desenlace más probable es una llegada al sprint.

De entre los 126 corredores que iniciarán su andadura en tierras valencianas, Remco Evenepoel destaca como claro favorito. El flamante fichaje del Red Bull-Bora, que viene de brillar en la Challenge Mallorca, contará con Joao Almeida y Mads Pedersen como principales opositores, aunque se antoja complicado pensar que alguien pueda opacar al belga.

Remco Evenepoel, con el Red Bull - BORA en la Challenge Mallorca / @ChallengeMca

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 por televisión y online.

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026?

El perfil de la etapa 1 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 / VCV

¿A qué hora empieza la etapa 1 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026?

Horario de salida : 13:12 horas (CET).

: 13:12 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:00 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 1 de la Volta a la Comunitat Valenciana por TV y online?

En España, la Volta a la Comunitat Valenciana podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las cinco etapas de la ronda valenciana. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026.