CICLISMO
Etapa 1 de la Volta a Catalunya Femenina 2026 hoy: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo
A qué hora empieza la etapa 1 de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina hoy y en qué canal de TV ver en abierto desde España
La Volta a Catalunya femenina 2026 da el pistoletazo de salida a su tercera edición hoy viernes 19 de junio con la disputa de la primera de sus tres etapas. La ronda catalana se prepara para conocer a su nueva campeona con Paula Blasi y Marianne Vos como firmes candidatas a la victoria final.
Con inicio y final en Santa Susanna, la etapa 1 de la Volta a Catalunya femenina abarcará un recorrido de 91,9 kilómetros y dos puertos categorizados. Las ascensiones encadenadas al Coll del Pollastre y al Alt de Collsacreu apuntan a premiar a las más valientes con la consecución del primer maillot de líder, aunque el pelotón tendrá kilómetros de sobra para dar caza a las escapadas.
Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa 1 de la Volta a Catalunya Femenina 2026 en abierto por televisión y online desde España.
¿Cuál es el perfil de la etapa 1 de la Volta a Catalunya Femenina 2026?
¿Cuál es el recorrido de la etapa 1 de la Volta a Catalunya Femenina 2026?
¿A qué hora empieza la etapa 1 de la Volta a Catalunya Femenina 2026?
- Hora de salida: 15:40 horas (CET)
- Hora de llegada aproximada: 17:57 horas (CET)
¿Dónde ver gratis por TV la etapa de hoy de la Volta a Catalunya Femenina 2026?
En España, la presente edición de la Volta a Catalunya Femenina se podrá ver gratis por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, el canal autonómico Esport 3 también ofrece una retransmisión en abierto de la competición.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 3 etapas de la ronda catalana con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.
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