Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OliseTopuria suspendido UFCRepública Checa - SudáfricaDónde ver Mundial 2026Enzo FernándezEtapa 3 Tour de SuizaClasificación Tour de SuizaLamine YamalTopuriaMundial 2026Víctor MuñozDika MemValencia - Barça horarioBarça - ElPozo Murcia horarioPartidos Mundial hoyGrupos Mundial 2026Cuándo juega EspañaJuan RoigMercado de fichajesHorario BadosaPróximo partido BarcelonaOyarzabalGrupo España Mundial 2026Horarios MotoGP República ChecaCuándo juega JódarNoticias BarçaDónde juega EspañaUS Open GolfCiclistasCañizaresGonzalo BernadosCalendario España MundialCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

CICLISMO

Etapa 1 de la Volta a Catalunya Femenina 2026 hoy: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

A qué hora empieza la etapa 1 de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina hoy y en qué canal de TV ver en abierto desde España

El perfil de la etapa 1 de la Volta a Catalunya Femenina 2026

El perfil de la etapa 1 de la Volta a Catalunya Femenina 2026 / Volta a Catalunya

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La Volta a Catalunya femenina 2026 da el pistoletazo de salida a su tercera edición hoy viernes 19 de junio con la disputa de la primera de sus tres etapas. La ronda catalana se prepara para conocer a su nueva campeona con Paula Blasi y Marianne Vos como firmes candidatas a la victoria final.

Con inicio y final en Santa Susanna, la etapa 1 de la Volta a Catalunya femenina abarcará un recorrido de 91,9 kilómetros y dos puertos categorizados. Las ascensiones encadenadas al Coll del Pollastre y al Alt de Collsacreu apuntan a premiar a las más valientes con la consecución del primer maillot de líder, aunque el pelotón tendrá kilómetros de sobra para dar caza a las escapadas.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa 1 de la Volta a Catalunya Femenina 2026 en abierto por televisión y online desde España.

Paula Blasi, el gran reclamo de la Volta a Catalunya 2026

Paula Blasi, el gran reclamo de la Volta a Catalunya 2026 / EFE

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 de la Volta a Catalunya Femenina 2026?

El perfil de la etapa 1 de la Volta a Catalunya Femenina 2026

El perfil de la etapa 1 de la Volta a Catalunya Femenina 2026 / Volta a Catalunya

¿Cuál es el recorrido de la etapa 1 de la Volta a Catalunya Femenina 2026?

¿A qué hora empieza la etapa 1 de la Volta a Catalunya Femenina 2026?

  • Hora de salida: 15:40 horas (CET)
  • Hora de llegada aproximada: 17:57 horas (CET)

¿Dónde ver gratis por TV la etapa de hoy de la Volta a Catalunya Femenina 2026?

En España, la presente edición de la Volta a Catalunya Femenina se podrá ver gratis por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, el canal autonómico Esport 3 también ofrece una retransmisión en abierto de la competición.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 3 etapas de la ronda catalana con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.

TEMAS

Añádenos en Google