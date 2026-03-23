Etapa 1 de la Volta a Catalunya 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver hoy gratis por TV y en directo

La Volta Ciclista a Catalunya 2026 abre el telón hoy lunes 23 de marzo con la disputa de la primera de sus siete etapas. Algunas de las grandes estrellas del pelotón se dan cita en carreteras galas con el objetivo de sentarse en el trono de un Primoz Roglic que este año no defenderá su condición de vigente campeón.

Con inicio y final en Sant Feliu de Guíxols, la etapa 1 de la Volta Ciclista a Catalunya cuenta con un recorrido de 172,8 kilómetros y dos puertos categorizados. La jornada inaugural de la ronda catalana se desarrollará en un trazado catalogado como llano a pesar de la presencia del colosal Alt de Sant Hilari, de primera categoría.

Como cada año, los mejores corredores del pelotón acudirán a la cita catalana, destacando por encima del resto la presencia de las dos grandes estrellas del ciclismo con permiso de Pogacar. Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel parten como grandes favoritos para conquistar la Volta a Catalunya, con Joao Almeida y Tom Pidcock como principales opositores. Tambien destaca la presencia del tercer clasificado del pasado Tour de Francia Florian Lipowitz, que remará al lado de Remco para intentar brindarle la victoria al Red Bull-BORA.

Evenepoel y Vingegaard lideran la lista de participantes de la Volta a Catalunya / EFE

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 de la Volta a Catalunya?

El perfil de la etapa 1 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 / Volta Catalunya

¿A qué hora empieza la etapa 1 de la Volta a Catalunya?

Hora salida: 11:40 horas (CET)

11:40 horas (CET) Hora llegada aproximada: 16:00 horas (CET)

¿Dónde ver la etapa 1 de la Volta a Catalunya gratis por TV y online?

En España, la presente edición de la Volta a Catalunya se podrá ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, los canales autonómicos TV3 y Esport 3 también ofrecen la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Volta Catalunya 2026 son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda catalana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.