Etapa 1 de la Volta Algarve 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver hoy por TV y en directo

La Volta ao Algarve 2026 abre el telón hoy miércoles 18 de febrero con la disputa de la primera de sus cinco etapas. Algunas de las principales figuras del pelotón se dan cita en carreteras portuguesas con el objetivo de conquistar una de las primeras grandes carreras por etapas del calendario ciclista.

Con inicio en Vila Real de Santo António y final en Tavira, la etapa 1 de la Volta ao Algarve cuenta con un recorrido de 185,6 kilómetros y dos puertos categorizados. A pesar de la presencia de estos dos repechos, el perfil de la jornada construye un escenario ideal para los más rápidos del pelotón, por lo que Jasper Philipsen tiene muchos números de apuntarse la victoria.

La presente edición de la Volta ao Algarve cuenta con un elenco excepcional, entre el que destacan nombres como Ayuso, Almeida, Lipowitz, Onley y Paul Seixas. El primer duelo entre los dos excompañeros en el UAE o la posibilidad de que la estrella en ciernes del Decathlon CMA CGM celebre su primera victoria son algunos de los grandes alicientes para seguir con especial atención la ronda lusa.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la primera etapa de la Volta ao Algarve por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 de la Volta ao Algarve?

El perfil de la etapa 1 de la Volta ao Algarve / Volta ao Algarve

¿A qué hora empieza la etapa 1 de la Volta ao Algarve?

Horario de primera salida: 13:05 horas (CET).

Horario aproximado de última llegada: 17:30 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 1 de la Volta ao Algarve por TV y online?

En España, la Volta ao Algarve podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las cinco etapas de la ronda lusa. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición de la Volta ao Algarve.