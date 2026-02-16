Etapa 1 del UAE Tour 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver por TV y en directo

El UAE Tour, que se disputa entre el 16 y el 22 de febrero, da el pistoletazo de salida hoy lunes 16 de enero con la disputa de la primera de sus siete etapas. La carrera emiratí busca nuevo campeón ante la ausencia del vigente campeón Tadej Pogacar, que no defenderá la corona conseguida en la edición anterior.

Con inicio en Madinat Zayed Majlis y final en Liwa Palace, la etapa 1 del UAE Tour cuenta con un recorrido de 144 kilómetros a través de las dunas del desierto emiratí en la que no destacan grandes dificultades. La presencia de carreteras anchas y numerosas rectas a lo largo de la jornada invitan a pensar en una llegada masiva al sprint.

Con las sonadas ausencias de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel gana enteros como claro favorito a conquistar la victoria en la general. A pesar de no tener que medir sus fuerzas ante los dos grandes 'monstruos' del pelotón, el del Red Bull-Bora deberá lidiar con huesos de la talla de Isaac del Toro, Felix Gall o Jonathan Milan para celebrar el triunfo.

Evenepoel, gran favorito a tomar el relevo de Pogacar en el palmarés del UAE Tour / EFE

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la primera etapa del UAE Tour por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 del UAE Tour?

El perfil de la etapa 1 del UAE Tour / UAE Tour

¿A qué hora empieza la etapa 1 del UAE Tour 2026?

Horario de salida: 10:10 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 13:30 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 1 del UAE Tour por TV y online?

En España, el UAE Tour podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las siete etapas de la ronda emiratí. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

