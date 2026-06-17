Etapa 1 del Tour de Suiza 2026 hoy: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

El Tour de Suiza 2026, última gran cita por etapas antes de la irrupción del Tour de Francia, abre el telón hoy miércoles 17 de junio con la disputa de la primera de sus 5 etapas. A lo largo de la próxima semana, algunos de los grandes nombres del pelotón acuden a carreteras suizas con la difícil papeleta de intentar discutir el favoritismo absoluto de Tadej Pogacar.

Con inicio y final en Sondrio, la etapa 1 del Tour de Suiza abarca un recorrido de 144 kilómetros y cuenta un total de 4 puertos categorizados. La irrupción de la montaña no se hará esperar, con dos ascensiones de segunda categoría a mitad del recorrido y dos repechos de tercera en el tramo final que prometen mostrar las primeras diferencias en la carrera por el maillot de líder.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la etapa 1 del Tour de Suiza 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 del Tour de Suiza?

El perfil de la etapa 1 del Tour de Suiza 2026 / Tour de Suiza

¿Cuál es el recorrido de la etapa 1 del Tour de Suiza 2026?

¿A qué hora empieza la etapa 1 del Tour de Suiza 2026?

Horario de salida: 14:15 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 16:20 horas (CEST)

¿Dónde ver el Tour de Suiza 2026 por TV y online?

En España, el Tour de Suiza 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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