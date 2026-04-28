Etapa 1 del Tour de Romandía 2026: recorrido, perfil, horario y dónde ver por TV y en directo con Pogacar

El Tour de Romandía 2026, una de las grandes carreras por etapas del calendario ciclista, sigue adelante este miércoles 29 de abril con la disputa la primera de sus cinco etapas. A lo largo de la próxima semana, algunas de las principales estrellas del pelotón se darán cita en carreteras suizas con el objetivo de tomar el relevo de Joao Almeida en el palmarés de la competición.

Con inicio y final en Martingny, la etapa 1 del Tour de Romandía 2026 abarcará un recorrido de 171,2 kilómetros cuatro puertos categorizados. El gran atractivo de la semana se encuentra en Ovronnaz (primera categoría, 12 km al 9,1%), la primera gran ascensión de la carrera que apunta a desencadenar las primeras grandes diferencias en la general.

Te contamos a qué hora empieza y dónde ver la primera etapa del Tour de Romandía 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 del Tour de Romandía 2026?

El perfil de la etapa 1 del Tour de Romandía 2026 / Tour de Romandie

¿A qué hora empieza la etapa 1 del Tour de Romandía 2026?

Hora de salida: 13:30 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:30 horas (CEST)

¿Dónde ver el Tour de Romandía 2026 por TV y en directo?

En España, el Tour de Romandía 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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