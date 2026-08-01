Etapa 1 del Tour de Francia 2026 Femenino hoy: perfil, recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El Tour de Francia Femenino 2026, la cita por excelencia del calendario ciclista, abre el telón de su 5.ª edición hoy sábado 1 de agosto con la disputa de la primera de sus nueve etapas. Los grandes nombres del pelotón, entre los que se encuentra el de la catalana Paula Blasi, se dan cita en la localidad suiza de Lausana con el objetivo de vestir el primer maillot amarillo y comenzar con buen pie su andadura hacia la victoria final.

Con inicio y final en Lausana, la etapa 1 del Tour de Francia abarca un recorrido de 138 kilómetros y cuenta con la presencia de cuatro puertos categorizados. A pesar de estar catalogada como llana, la jornada inaugural no apunta a resolverse con un numeroso sprint final, ya que la ascensión final a la Cote Saint-François (2,6 km al 4,6%) premiará a las aspirantes con mejor pegada.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la primera etapa del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 del Tour de Francia Femenino 2026?

El perfil de la etapa 1 del Tour de Francia Femenino 2026 / Tour de France Femmes

¿A qué hora empieza la etapa 1 del Tour de Francia Femenino 2026?

Hora de salida: 14:15 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 17:44 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 1 del Tour de Francia Femenino 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la etapa 1 del Tour de Francia Femenino se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir el Tour de Francia Femenino 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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