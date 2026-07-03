Etapa 1 del Tour de Francia 2026 en Barcelona: perfil, recorrido, horario y dónde ver el 'Grand Départ' gratis por TV y en directo

El Tour de Francia 2026, la cita por excelencia del calendario ciclista, abre el telón este jueves 4 de julio con la disputa de la primera de sus 21 etapas. La ciudad de Barcelona acoge el 'Grand Départ' de la presente edición, convirtiéndose en el escenario en el que Pogacar, Vingegaard y compañía iniciarán su andadura hacia el codiciado maillot amarillo.

Con inicio en el Fòrum y final en Montjuïc, la etapa 1 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 19,6 kilómetros y se disputa bajo la modalidad de contrarreloj por equipos. Los puntos de mayor interés se encuentran en el tramo final, con dos ascensiones a Montjuïc (1,1km al 5,1%) y al Estadi Olímpic (0,8 km al 7%) que apuntan a decidir quién será el dueño del primer maillot amarillo.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la primera etapa del Tour de Francia 2026 gratis por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 del Tour de Francia 2026?

El perfil de la etapa 1 del Tour de Francia 2026 / Tour de Francia

¿A qué hora empieza la contrarreloj de la etapa 1 del Tour de Francia 2026?

Hora de primera salida: 17:05 horas (CEST)

Hora de última llegada: 19:16 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 1 del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, cada una de las 21 etapas que componen el Tour de Francia 2026 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE.

En Catalunya, las tres primeras etapas de la presente edición del Tour de Francia se podrán ver por TV a través de TV3 y online en 3 Cat.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.