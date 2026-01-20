Etapa 1 del Tour Down Under 2026: horario, perfil, recorrido y dónde ver por TV y en directo

El Tour Down Under 2026 sigue adelante en la madrugada de este martes 20 al miércoles 21 de enero con la disputa de la primera de sus cinco etapas tras el prólogo, que partirá y finalizará en Tanuda.

Con 120,6 kilómetros de recorrido a un circuito que consta de un total de tres vueltas, la primera etapa en línea de la presente edición del Tour Down Under dibuja un escenario ideal para los más rápidos del pelotón, especialmente en los kilómetros finales. La única dificultad montañosa del día es el Mengler Hill (2,1 km al 3,4%), puerto de tercera categoría que deberá de ser ascendido en las tres vueltas que componen el circuito.

La disputa del prólogo dejó a Samuel Watson como líder provisional del Tour Down Under 2026 y, si la jornada sigue el guion esperado, no parece que la cabeza de la clasificación vaya a cambiar tras la próxima etapa. Más que para grandes movimientos, el próximo día de competición invita a la conservación y a la protección de las primeras espadas de los equipos candidatos a la victoria.

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 del Tour Down Under 2026?

Este es el perfil de la etapa 1 del Tour Down Under 2026 / Tour Down Under

¿A qué hora empieza la etapa 1 del Tour Down Under 2026?

Horario de salida : 1:49 horas (CET).

: 1:49 horas (CET). Horario de última llegada: 4:25 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la etapa 1 del Tour Down Under 2026?

En España, cada una de las 5 etapas y el prólogo que componen el Tour Down Under 2026 se podrán ver a través de las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

