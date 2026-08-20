Etapa 1 del Tour de l'Avenir 2026 hoy: perfil, recorrido, horario y dónde ver por TV y en directo

El Tour de l'Avenir 2026, la cita por excelencia del calendario sub-23, abre el telón de su 62ª edición hoy jueves 20 de agosto con la disputa de la primera de sus 7 etapas. Los corredores más prometedores del pelotón se dan cita en carreteras galas con el objetivo de tomar el relevo de Paul Seixas e inscribir su nombre en un prestigioso palmarés en el que figuran estrellas de la talla de Isaac del Toro, Tadej Pogacar o Miguel Induráin.

Con inicio en Ouistreham y final en Argentan, la etapa 1 del Tour de l'Avenir 2026 abarca un recorrido de 152 kilómetros, 1.433 metros de desnivel y cuenta con tres puertos puntuables, todos ellos de cuarta categoría. La región de Normandía acogerá el pistoletazo de salida de una jornada inaugural que, a pesar de la concentración de los tres repechos en el tramo final, apunta a ofrecer la primera oportunidad a los más rápidos del pelotón.

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la primera etapa del Tour de l'Avenir 2026 por televisión y online desde España.

El perfil de la etapa 1 del Tour de l'Avenir 2026

El perfil de la etapa 1 del Tour de l'Avenir 2026 / Tour de l'Avenir

¿A qué hora empieza la etapa 1 del Tour de l'Avenir 2026?

Hora de salida: 12:30 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 16:30 horas (CEST)

¿Dónde ver la etapa 1 del Tour de l'Avenir 2026 por TV y en directo?

En España, la etapa 1 del Tour de l'Avenir 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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