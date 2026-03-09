Etapa 1 de la Tirreno-Adriático 2026: recorrido, horario, perfil de la contrarreloj y dónde ver hoy por TV y en directo

La Tirreno-Adriático 2026 abre el telón hoy lunes 9 de marzo con la disputa de la primera de sus siete etapas. A pesar de coincidir en espacio-tiempo con la prestigiosa París-Niza, la ronda italiana ha logrado reunir a algunos de los grandes nombres del pelotón, que lo darán todo para levantar el codiciado tridente el próximo domingo.

Con inicio y final en Lido di Camaiore, la etapa 1 de la Tirreno-Adriático cuenta con un recorrido de 11,5 kilómetros y se desarrollará bajo el formato de contrarreloj individual. La jornada inaugural de la ronda italiana se desarrollará en su clásico trazado formado por dos rectas interminables y una curva pronunciada en la que se encuentra el punto de control.

De entre todos los corredores que acuden a Italia con el objetivo de levantar el tridente, Mathieu Van der Poel destaca como gran estrella entre todos los participantes. Sin embargo, no se espera que el del Alpecin ni Wout van Aert se desgasten en busca de la general, carrera en la que Isaac del Toro parte con ventaja. El méxicano, que ejercerá como líder del UAE Team, contará con Primoz Roglic, Matteo Jorgenson y Antonio Tiberi como principales opositores.

Del Toro, uno de los grandes favoritos a llevarse la Tirreno-Adriático 2026 / Europa Press

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la primera etapa de la Tirreno-Adriático 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 de la Tirreno-Adriático?

El perfil de la etapa 1 de la Tirreno-Adriático 2026 / Tirreno-Adriático

¿A qué hora empieza la etapa 1 de la Tirreno-Adriático?

Horario de primera salida: 12:44 horas (CET).

Horario aproximado de última llegada: 15:45 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 1 de la Tirreno-Adriático por TV y online?

En España, la presente edición de la Tirreno-Adriático se podrá seguir por televisión a través de Eurosport, plataforma que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda italiana. Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

