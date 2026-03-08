Etapa 1 de la París-Niza 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver hoy gratis por TV y en directo

La París-Niza 2026 abre el telón hoy domingo 8 de marzo con la disputa de la primera de sus ocho etapas. Algunas de las principales figuras del pelotón se dan cita en carreteras galas con el objetivo de conquistar una de las primeras grandes carreras por etapas del calendario ciclista.

Con inicio en Achères y final en Carrières-sous-Poissy, la etapa 1 de la París-Niza cuenta con un recorrido de 170,9 kilómetros y cuatro puertos categorizados. La jornada inaugural de la 'Carrera del Sol' se desarrollará en un trazado de media montaña que dibuja un escenario ideal para que los grandes favoritos al maillot amarillo den el primer golpe.

La presente edición de la París-Niza cuenta con un elenco de participantes a la altura del 'status' de la carrera. Entre ellos destaca Jonas Vingegaard, jefe del filas del Team Visma que intentará quitarse la espinita tras el abandono de la edición anterior ante la oposición de un Juan Ayuso reforzado tras su reciente victoria en la Volta ao Algarve.

Ayuso y Vingegaard protagonizarán el gran duelo de la París-Niza 2026 / EFE

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la primera etapa de la París-Niza 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 de la París-Niza?

El perfil de la etapa 1 de la París-Niza / París-Niza 2026

¿A qué hora empieza la etapa 1 de la París-Niza?

Horario de salida: 12:50 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 17:01 horas (CET).

¿Dónde ver la etapa 1 de la París-Niza gratis por TV y online?

En España, la presente edición de la París-Niza se podrá seguir en abierto por televisión a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión de todas las etapas de la ronda gala. Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición de la París-Niza con el mejor resumen de cada jornada y las clasificaciones actualizadas.