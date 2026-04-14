Etapa 1 de O Gran Camiño 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver hoy gratis por TV y en directo

O Gran Camiño, la gran cita ciclista de Galicia, abre el telón hoy martes 14 de abril con la disputa de la primera de sus cinco etapas. A lo largo de los próximos días, algunos de los mejores equipos WorldTour se dan cita en carreteras gallegas con el objetivo de tomar el relevo de Derek Gee en el palmarés de la competición.

Con inicio y final en la Torre de Hércules de A Coruña, la primera etapa de O Gran Camiño cuenta con un recorrido de 14,8 kilómetros y se desarrolla bajo el formato de contrarreloj individual. La jornada inaugural presenta un recorrido muy técnico en el que los especialistas tendrán la oportunidad de sacar los primeros minutos en la clasificación general.

Te contamos a qué hora empieza y dónde ver la primera etapa de O Gran Camiño 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 de O Gran Camiño?

El perfil de la etapa 1 de O Gran Camiño 2026 / O Gran Camiño

¿A qué hora empieza la etapa 1 de O Gran Camiño?

Horario de salida: 13:35 horas (CET).

Horario aproximado de llegada: 17:05 horas (CET).

¿Dónde ver O Gran Camiño 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de O Gran Camiño se podrá ver en abierto por TV y online a través de Televisión de Galicia, canal autonómico que ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir O Gran Camiño 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las cinco etapas que dan forma a la ronda gallega con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.