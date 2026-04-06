Etapa 1 de la Itzulia 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver hoy gratis por TV y en directo

La Itzulia Basque Country 2026 abre el telón hoy lunes 6 de abril con la disputa de la primera de sus seis etapas. Algunas de las principales estrellas del pelotón se darán cita en carreteras vascas para apuntar su nombre en un palmarés que en los últimos años cuenta con nombres ilustres como los de Primoz Roglic, Jonas Vingegaard y Juán Ayuso.

Con inicio y final en Bilbao, la primera etapa de la Itzulia cuenta con un recorrido de 13,9 kilómetros y se disputará bajo el formato de contrarreloj individual. La jornada inaugural de la ronda vasca se desarrollará en un trazado técnico en el que, si bien es cierto que no se esperan grandes diferencias, los especialistas tendrán la oportunidad de asaltar las posiciones de privilegio en la clasificación general.

La Itzulia volverá a reunir a algunas de las grandes figuras del pelotón, destacando la presencia de los tres corredores con más proyección del momento. Isaac del Toro, Juan Ayuso y Paul Seixas destacan como grandes favoritos a conquistar la presente edición, aunque se espera que Primoz Roglic, Ben Healy, Mikel Landa y Antonio Tiberi también tengan algo que decir.

Juan Ayuso tuvo que abandonar la París-Niza tras sufrir una caída / Europa Press

Te contamos a qué hora empieza y dónde ver la primera etapa de la Itzulia Basque Country 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 de la Itzulia?

El perfil de la etapa 1 de la Itzulia 2026 / Itzulia

¿A qué hora empieza la etapa 1 de la Itzulia?

La etapa 1 de la Itzulia, que se desarrollará bajo el formato de contrarreloj individual en Bilbao, arrancará a partir de las 14:30 horas (CET).

¿Dónde ver la Itzulia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Itzulia se podrá ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En el País Vasco, el canal autonómico EITB también ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Itzulia 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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