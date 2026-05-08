Etapa 1 del Giro de Italia 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver hoy por TV y en directo

El Giro de Italia 2026, primera de las tres Grandes Vueltas del calendario ciclista, abre el telón hoy viernes 8 de mayo con la disputa de la primera de sus 21 etapas. La 'Grande Partenza' de la presente edición y las dos etapas posteriores se disputarán en suelo búlgaro antes de que el pelotón se traslade a Italia.

Con inicio en Nessebar y final en Burgas, la etapa 1 del Giro de Italia abarcará un recorrido de 147 kilómetros y 500 metros de desnivel acumulado. Sin grandes cotas a la vista, la jornada inaugural de la ronda italiana ofrece a los más rápidos del pelotón un escenario idóneo para llevarse

Te contamos cuál es el perfil, a qué hora empieza y dónde ver la primera etapa del Giro de Italia 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 del Giro de Italia 2026?

El perfil de la etapa 1 del Giro de Italia 2026 / Giro d'Italia

¿A qué hora empieza la etapa 1 del Giro de Italia 2026?

Hora de salida: 12:50 horas (CEST)

Hora de llegada aproximada: 16:12 horas (CEST)

¿Dónde ver el Giro de Italia por TV y en directo?

En España, la 109ª edición del Giro de Italia se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.