La esperpéntica ceremonia final de La Vuelta 2025

Día de 'locos' en La Vuelta a España. Un día que debía ser de celebración, de festejos de lo logrado tras 20 días de gran esfuerzo por las carreteras españolas, finalmente se ha convertido en un 'caos' y un día que pasa a la historia de la competición por distintos motivos. Debido a los altercados que han impedido que se disputara la etapa con normalidad, la organización ha decidido que no se celebraría la cerimonia de podio en el escenario preparado en Cibeles. En cambio, ha buscado un plan alternativo y mucho más discreto: un parking de hotel.

Una ceremonia que debía ser multitudinaria ha terminado siendo privada. Según ha informado la 'Cadena SER', la celebración se ha hecho en el parking de un hotel de Madrid y, gracias a las imágenes de 'Teledeporte', se ha conocido que ha sido en el del equipo Visma - Lease a Bike. En el acto han participado los 5 equipos con ciclistas premiados: Visma (Vingegaard -primero-), Lidl-Trek (Pedersen -regularidad-), UAE (Almeida -segundo-, Vine -montaña- y equipo), Q36.5 (Pidcock -tercero-) e Israel-Premier Tech (Riccitello -joven-).

Unas neveras multiusos

La celebración, del todo improvisada, ha tenido un podio con unos soportes muy sorprendentes. Los arreglados cajones a los que estamos acostumbrados han sido sustituidos por neveras de los equipos. Unas neveras que suelen usarse para guardar en frío los bidones y los hielos para los ciclistas. La lona publicitaria, que han tenido la habitual, ha sido proporcionada por la organización. Sin duda, un final muy diferente al que todos soñaban.