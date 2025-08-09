El español Martí se mantiene al frente de la Vuelta a Portugal

El español Pau Martí (Israel Premier Tech Academy) se mantiene al frente de la Vuelta a Portugal tras conseguir este sábado el décimo puesto en una tercera etapa ganada por el luso Hugo Nunes (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car).

Nunes recorrió los 185,2 kilómetros entre las localidades de Boticas y Bragança, junto a la frontera con Galicia (España), en 4 horas, 44 minutos y 17 segundos, y tras cruzar la meta cayó al suelo llorando por la que ha sido la mayor victoria de su carrera.

Le acompañaron en el podio el estadounidense Caleb Classen (Project Echelon Racing) y su compatriota Tiago Leal (Rádio Popular-Paredes-Boavista), segundo y tercero respectivamente y con el mismo tiempo que el ganador.

También fue una jornada positiva para el Caja Rural-Seguros RGA, uno de los dos equipos españoles en la competición, con el cuarto puesto del portugués Iúri Leitão y el séptimo del venezolano Francisco Joel Peñuela.

Peñuela no fue el único ciclista sudamericano en el top 10, en el que también se encuentran el colombiano Santiago Mesa (Efapel Cycling y 5º) y el argentino Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé y 6º).

Todo sigue igual en la clasificación general, liderada por Martí, con una ventaja de 2 segundos sobre el vigente campeón, el ruso Artem Nych, y de 15 sobre el portugués Rafael Reis, ambos del Anicolor-Tien 21.

La Vuelta a Portugal continuará este domingo próxima a Galicia con una nueva etapa de montaña, con un trazado de 182,9 kilómetros que unirá Bragança con Mondim de Basto.

El tramo final, una subida de nivel 1 de 8,4 kilómetros, suele ser uno de los momentos más esperados de la prueba, ya que la meta estará junto al santuario de la Senhora da Graça, un monumento situado en lo alto de una colina.