Escándalo en el Tour de Holanda: un coche en sentido contrario siembra el pánico y obliga a suspender la tercera etapa

El Tour de Holanda vivió un episodio negro este viernes tras la cancelación de su tercera etapa. Un coche y un camión que venían en dirección contraria sembraron el pánico entre los ciclistas, que se negaron a continuar con la prueba por motivos de seguridad.

Ya la salida de la tercera etapa fue, como mínimo, turbulenta. Un camión pasó por el tramo donde los ciclistas estaban corriendo durante la salida neutralizada, aunque la prueba continuó unos minutos más. Llegado el kilómetro 30, un coche entró en medio del recorrido en sentido contrario, provocando el estado de alarma entre los corredores que se decidieron tomar medidas para evitar posibles accidentes.

Escándalo en el Tour de Holanda

La etapa, que debía celebrarse entre Sittard y Watersley con 149 kilómetros de recorrido, fue finalmente cancelada. "La carrera se detuvo después de que un coche y un camión que venían en dirección contraria entraran en el recorrido. Tras consultar con los corredores, se decidió no continuar la carrera. Todos regresarán juntos a la salida", explicó el Team Visma-Lease a Bike.

Unos minutos después, la organización del Tour de Holanda emitió un comunicado explicando los motivos de la suspensión: "Tras una sección neutralizada con turbulencias, un coche que venía en sentido contrario, tras haber sido detenido dos veces, decidió ignorar la señal de los comisarios de motocicletas y continuó su marcha. Como resultado, los pilotos se negaron a seguir corriendo. La organización respeta la voluntad de los pilotos y los directores de equipo", explicaron.

Cabe recordar que el Tour de Holanda se celebra sin presencia policial, algo que ha provocado la aparición de vehículos que han terminado saltándose las indicaciones de los controladores voluntarios. La prueba continuará con su cuarta etapa, donde Ethan Hayter luchará por mantener su liderato al frente de la clasificación general.