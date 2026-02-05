¡Escándalo en el ciclismo! Andrea Piccolo, de líder en la Vuelta a un Porsche con billetes falsos

Andrea Piccolo estaba considera uno de los "próximos grandes talentos". Campeón de Europa en juveniles y con una progresión sostenida, el italiano tocó techo mediático en agosto de 2023, cuando llegó a vestirse como líder de la Vuelta a España. Dos años y medio después, su biografía deportiva se escribe con tinta muy distinta: la de los sucesos.

Según la información publicada en Italia, Piccolo ha sido detenido de nuevo tras un control de los carabinieri en Piazza Municipio, en pleno centro de Nápoles. El ciclista conducía un Porsche Macan con cristales tintados en el que viajaban tres jóvenes. Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron 2.000 euros en billetes falsos de 20, escondidos en un hueco bajo el salpicadero y tapados con un periódico.

El parte añade otro elemento delicado: también se incautó una porra telescópica, un objeto prohibido por la legislación italiana.

De las hormonas del crecimiento a quedarse sin equipo

En junio de 2024, su entonces equipo, EF Education-EasyPost, anunció la rescisión inmediata del contrato tras verse implicado en un episodio bajo sospecha de transporte de "hormona del crecimiento humano" al entrar en Italia.

Aquel despido se produjo apenas un mes después de su última carrera, el Giro de Italia 2024, y cerró de golpe una etapa que ya venía torcida: en marzo de 2024 había sido suspendido internamente por consumir un somnífero legal no autorizado por el equipo, que llevó la infracción a la UCI. EF, en un giro poco habitual, lo readmitió para el Giro, donde Piccolo dejó detalles de nivel antes de abandonar en la etapa 19, con un cuarto puesto en la etapa 6 como uno de sus mejores días.

Desde entonces, sin equipo, su vida pública ha tomado caminos alejados del dorsal. Ha trascendido que se ha convertido en creador de contenido en OnlyFans junto a su pareja sudamericana. Un giro radical que, sumado a los episodios policiales, completa la caída más inesperada de alguien que hace nada estaba en el foco por rendimiento.