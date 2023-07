"Nos equivocamos con Froome"

Sylvan Adams, patrón del Israel-Premier Tech, reconoce que su fichaje fue arriesgado y no salió bien "Mi idea era, vamos a tener a alguien que sea relevante para la general en el Tour de Francia, pero eso no ha sucedido", se lamenta el empresario

Sylvan Adams, patrón del Israel-Premier Tech, ha sido muy explícito y contundente en su valoración del fichaje de Chris Froome, quien no respondió a las expectativas generadas desde su llegada.

El propio corredor reconocía su desazón: "He trabajado muy duro para llegar aquí. Fue una decepción muy grande no ser retenido en el equipo. Realmente sentí que estaba de vuelta en el camino. Sentí que físicamente estaba listo", dijo en su canal de Youtube.

Adams fue mucho más duro: ""Este no es un ejercicio de relaciones públicas. Chris no es un símbolo, no es una herramienta de relaciones públicas, se supone que es nuestro líder en el Tour de Francia y ni siquiera está aquí, así que no, no podría decir que vale la pena, no. Teníamos un doble riesgo: el riesgo de la gravedad de sus lesiones y, por supuesto, su avanzada edad. Chris siempre sintió que era un corredor joven, no ha corrido mucho. Empezó tarde, estaba corriendo Grandes Vueltas y su calendario era bastante limitado, creía en sí mismo como un corredor joven".

El patrón del Israel reconoció que habían arriesgado y no había salido bien. "Fuimos realmente innovadores al traerlo de regreso. Lo enviamos al centro Red Bull en Los Ángeles, trabajó con increíbles especialistas para reequilibrar sus piernas. Las actuaciones de Chris no tienen nada que ver con sus heridas en mi observación. No creo que Chris esté usando eso como excusa nunca más. Nos arriesgamos, pero estábamos fichando, como dije, al mejor corredor de Grandes Vueltas de esta generación, y estaba dispuesto a correr el riesgo porque éramos un equipo pequeño y de la noche a la mañana esperábamos convertirnos en contendientes aquí en el Tour. Elevó nuestro perfil, pero esto no es un ejercicio de relaciones públicas. Mi idea era, 'wow, vamos a tener a alguien que sea relevante para la general en el Tour de Francia' y eso no ha sucedido".

Eso sí, Adams mantiene el compromiso de que Froome permanezca en el equipo hasta su retirada: "El compromiso que hice con Chris fue que se retirará de nuestro equipo, así que cuando él decida, con un límite de 40 años, ya que esos fueron los parámetros que discutimos, quiere dejarlo, será en sus términos y ese es el compromiso personal que hice con Chris. No tiene un contrato de cinco años exactamente. Pero puede durar hasta cinco años si Chris así lo decide".