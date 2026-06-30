Así es el equipo del EF Education-EasyPost para la salida del Tour en Barcelona: Carapaz y Healy, las referencias

El EF Education-EasyPost ya tiene equipo confirmado para el Tour de Francia 2026. Richard Carapaz, Ben Healy, Kasper Asgreen, Michael Valgren, Alex Baudin, Sean Quinn, Max Walker y Georg Steinhauser bajarán la rampa de salida de la contrarreloj por equipos el próximo 4 de julio en Barcelona, en el arranque de una edición que recorrerá los Pirineos, los Vosgos y los Alpes antes de cerrar con la tradicional llegada a París, esta vez con el añadido de Montmartre antes de los Campos Elíseos.

Richard Carapaz llega como líder del proyecto y en un gran momento de forma. El ecuatoriano, campeón olímpico y ganador del maillot de lunares en 2024, acaba de firmar la segunda plaza en la general del Tour de Suiza y aspira a sumar una nueva victoria de etapa en Francia, donde ya ganó en Superdévoluy.

A su lado estará Ben Healy, que vivió un Tour de ensueño el año pasado con dos jornadas de líder y una victoria de etapa en la sexta jornada. El irlandés repetirá su estilo agresivo, siempre dispuesto a meterse en las escapadas con opciones reales de triunfo.

El equipo también contará con Alex Baudin, francés en plena progresión esta temporada tras ganar la primera etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes con una fuga en solitario de 28 kilómetros, defendiendo después el liderato hasta la última jornada. Correrá el Tour por sus Alpes natales con ganas de demostrar su nivel.

Dos debuts

Max Walker y Georg Steinhauser debutarán en la ronda francesa este fin de semana en Barcelona. Walker es un corredor fiable, capaz de tirar del pelotón o de una fuga en cualquier tipo de terreno. Steinhauser, por su parte, llega con galones: ganador de etapa en el Giro de Italia y tercero en la general del París-Niza, carrera en la que también se llevó el maillot blanco al mejor joven. Su misión será atacar quien la carrera entre en zona de montaña.

Los daneses Kasper Asgreen y Michael Valgren aportan experiencia y olfato competitivo. Asgreen ya ha ganado una etapa del Tour, además de clásicas como la Ronda de Flandes, la E3 Saxo Bank Classic, la Kuurne-Bruselas-Kuurne y una etapa del Giro. Valgren acaba de sumar una victoria de etapa en el Giro a su palmarés y buscará repetir la jugada en Francia.

Cierra la lista Sean Quinn, campeón de Estados Unidos en 2024, que llega en gran forma tras superar una lesión de rodilla que llegó a poner en duda su continuidad como profesional.