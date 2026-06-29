El equipazo de Pogacar para el Tour de Francia: Del Toro debuta y Yates y Politt llegan a su décimo Tour

Tadej Pogacar llega al Tour de Francia con un objetivo que solo han logrado cuatro ciclistas en toda la historia: ganar cinco veces la carrera más importante del mundo. El esloveno de UAE Team Emirates arranca el próximo sábado en Barcelona dispuesto a igualar los registros de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, los únicos que han levantado cinco veces el trofeo de la Grande Boucle.

El equipo que le acompañará en esta 113ª edición no tiene corredores españoles, pero sí tiene argumentos de sobra. La alineación que ha desvelado UAE combina veteranía, músculo y talento emergente: Adam Yates y Nils Politt disputarán su décima participación en el Tour, Tim Wellens, Brandon McNulty y Felix Grossschartner acumulan experiencia avalada por varios títulos en Grandes Vueltas junto a Pogacar, Florian Vermeersch llega tras una buena campaña de clásicas y el joven Isaac Del Toro afronta su debut en la carrera.

Pogacar se muestra tranquilo y con hambre de competición. "El Tour de Francia siempre es el mayor desafío de la temporada y también la carrera que más nos motiva. Cada año, llegas a la línea de salida sabiendo que cualquier cosa puede pasar en tres semanas, y eso es lo que lo hace tan especial. Nos hemos preparado muy bien como equipo, todos hemos trabajado muchísimo y ahora estamos ilusionados por empezar por fin en Barcelona", ha declarado el ciclista de Klanec.

El vínculo entre los miembros del equipo es uno de los factores en los que más incide el propio Pogacar. "Me siento bien, tengo muchas ganas de competir y sé que contaré con un fantástico grupo de compañeros y personal a mi alrededor. Tenemos mucha confianza los unos en los otros y hemos acumulado mucha experiencia juntos a lo largo de los años", ha señalado el esloveno, que también sabe que el Tour nunca perdona descuidos. "Habrá rivales fuertes, etapas difíciles y muchos otros momentos impredecibles, pero estamos preparados para darlo todo".

Isaac del Toro, a su lado

El gran nombre emergente del equipo es Isaac Del Toro. El mexicano de 22 años llega al Tour con un palmarés que ya asusta: ganó el UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour de Auvernia, además de haber liderado el Giro de Italia de 2025 durante varias etapas, donde acabó segundo. Su rol en la montaña será clave para apoyar a Pogacar en los momentos decisivos.

Desde que debutó en el Tour en 2020 y se lo llevó con tan solo 21 años, Pogacar nunca ha quedado fuera del podio de la Grande Boucle. Cuatro títulos en seis ediciones, con las únicas excepciones siendo las victorias de Jonas Vingegaard en 2022 y 2023, conforman un historial sin parangón en la historia reciente del ciclismo. La rivalidad entre ambos ha marcado una era: en los últimos cinco años, Pogacar y el danés de Visma-Lease a Bike se han repartido los dos primeros puestos del podio de manera casi sistemática.

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El esloveno llega además en un estado de forma extraordinario, con victorias recientes en la Vuelta a Romandía y la Vuelta a Suiza, y con 21 etapas del Tour en su casillero personal. La carrera arranca el sábado con el Grand Départ en Barcelona y concluirá en París el 26 de julio.