Se entrega el hombre que atentó contra Van der Poel acusado de "intento de homicidio"

Mathieu van der Poel se proclamó ganador de la París-Roubaix el pasado domingo por tercera vez ante Pogacar por culpa de una moto, en una jornada en la que la alegría del triunfo eclipsó una nueva actitud lamentable por parte de un aficionado, que le lanzó a la cara un bidón lleno de agua en plena carrera.

El autor de los hechos, del que todavía no se conoce la identidad, se entregó a la policía de Flandes Occidental y se declaró "arrepentido y avergonzado" por su acto vandálico, calificado por el ciclista neerlandés como "intento de homicidio". Según el medio neerlandés Nieuwsblad, la fiscalía de Flandes Occidental confirmó que el hombre se presentó ante las autoridades de manera voluntaria.

Viajó con un club de fans sin pertenecer a él

Dicha persona viajó en un autobús de un club de fans de Matej Mohoric, un corredor esloveno, para ver la carrera. No obstante, los seguidores flamencos del grupo -llamado Matej Matjes- niegan que perteneciese a la asociación. Simplemente se desplazó en su autobús para presenciar la prueba.

Rutger Goeminne, presidente del club de aficionados, declaró que no conoce al agresor: "Yo no vi nada. Estaba 50 metros más allá, en la misma ruta. Después de la carrera abrí Sporza y vi las imágenes. Hay varios miembros de nuestro club de aficionados en primera fila, aplaudiendo a Mathieu van der Poel. Rápidamente los identificaron en redes sociales como los culpables, pero eso era falso".

"Anoche le hice saber por intermediarios que tenía que entregarse a la policía y que si no lo hacía él, lo haríamos nosotros por él. Anoche me llamó para decirme que se iba a entregar y reconoció que lo sentía mucho y que estaba profundamente avergonzado", relató.

Comunicado del club ciclista Matej Matjes

"Organizamos un viaje en autobús a París-Roubaix con nuestro club de fans. Había 46 personas en el autobús, entre miembros y no miembros. Cuando se anunció el viaje en autobús se comunicó claramente que todos podían participar, fueran socios o no. No es económicamente viable llenar un autobús solo con socios.

Durante la carrera ciclista se produjo un terrible incidente en el que una persona arrojó una botella de agua a Mathieu Van Der Poel. Las imágenes muestran algunos de nuestros miembros que claramente están animando a Van Der Poel. Nuestros miembros visten camisetas rojas y/o gorras rojas y blancas, el agresor claramente no. Queremos ser muy claros: el autor del atentado no es miembro de nuestro club de fans.

Después de regresar a casa anoche, la junta investigó el incidente, y a partir de las imágenes y algunos fragmentos de testimonios pudimos reconstruir el rompecabezas. Ayer por la tarde informamos al autor a través de varios canales (ya que no teníamos datos de contacto) que debía entregarse a la policía y que, de lo contrario, lo haríamos hoy.

El propio agresor se puso en contacto con nosotros durante la noche para hacernos saber que efectivamente se había entregado y que lamentaba profundamente sus actos. Hasta donde sabemos, el autor no era reconocible en ninguna de las imágenes, así que hicimos todo lo que pudimos. Nosotros, como todos, estamos disgustados por esta acción y nos gustaría distanciarnos de ella por todos los medios posibles. Somos un club de fans A FAVOR de un ciclista, y no en contra de él o ellos.

A la persona en cuestión se le ha informado de que nunca será bienvenida en futuras actividades o viajes en autobús de Matej Matjes. Cualquiera que nos haya conocido sabe que somos los primeros en ponernos de pie y aplaudir a cualquier ciclista. Nuestro respeto por un campeón absoluto como Van Der Poel es grande. Por lo demás, dejamos que la policía y los tribunales hagan su trabajo y no consideramos que sea nuestro lugar mencionar nombres aquí ni a la prensa. Esperamos que el responsable reciba el debido castigo y que este incidente no vuelva a afectar a nuestro club de fans en el futuro".