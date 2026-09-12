Enric Mas, virtual ganador de La Vuelta: "Me lo iba creyendo cada vez más"

Como un buen estudiante, Enric Mas tuvo un último día de alta montaña relativamente tranquilo tras dejar el trabajo listo para entrega durante las tres semanas previas. En la etapa reina de La Vuelta en Sierra Nevada, el balear se limitó a seguir los movimientos de sus rivales para tratar de no perder demasiado tiempo y terminar de poner el lazo a su brillante triunfo.

"Con las piernas que teníamos me he visto ganador casi desde el principio de etapa, si no había ninguna desgracia y todo iba según lo planeado, la verdad es que me lo iba creyendo cada vez más, estaba descontando los kilómetros", relató Mas en el Collado del Alguacil.

Todo emoción

Antes de terminar de certificar la gran victoria en la Alhambra de Granada, el líder del Movistar Team todavía no daba crédito y sus declaraciones fueron pura emoción. "Son emociones nuevas para mí, no sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición", expresó el de Artà.

Enric Mas hacía el trabajo final, lanzaba el ataque victorioso, pero previamente había un trabajo mayúsculo de todos sus compañeros durante los más de 150 km previos en cada etapa. En la etapa 20, Jorge Arcas, Orluis Aular y Carlos Canal empezaron el trabajo, y lo completaron Raúl García Pierna, Iván Romeo y Pablo Castrillo en los kilómetros más duros.

Noticias relacionadas

"Yo creo que, si analizáis un poco, todos los días que se ha sacado tiempo, casi todos, han sido gracias a ellos, así que, gracias", terminó el ganador virtual de La Vuelta a España 2026.