Enric Mas reafirma el liderato de La Vuelta: "Gracias a la afición por tener las estufas encendidas"

Queda declarado definitivamente el estado de euforia en el autobús del Movistar Team. Tras un gran fin de semana en el que Enric Mas accedió al liderato de la carrera, debido al desafortunado accidente de Tadej Pogacar, y al día siguiente logró una victoria excelsa, 'La Enriqueta' ha vuelto a imponer su ley entre los favoritos en el primer día de alta montaña de la semana.

"Era el resultado que queríamos tener y gracias a la afición por tener las estufas encendidas, que se ha notado", manifestó Enric en Calar Alto, siguiendo la viralidad de las estufas por su mejor rendimiento en altas temperaturas.

Enric Mas, aún más líder de La Vuelta tras la etapa 12 / EFE

El mallorquín, que logró 27 segundos más de renta, ampliándola hasta el 1:45 total, se mostró cauto acerca del desarrollo de la carrera. "Me da más motivación que tranquilidad, es algo súper positivo. Si los chicos responden, yo tengo que responder y por ahora lo estamos haciendo, así que vamos a disfrutarlo", apuntó.

Plenitud individual y grupal

Todo el equipo Movistar, sin excepción ninguna de algunos de los siete hombres de la alineación, completó una gran etapa, apoyando a su líder en todo momentos hasta los kilómetros finales. "Desde la tele se ha podido ver el trabajazo que han hecho, desde el primero hasta el último, y darles las gracias porque están siendo un equipazo", reconoció Mas.

Enric Mas, de rojo, rodeado por los compañeros del Movistar. / MOVISTAR TEAM

Además, sin un escalador puro como Cian Uijtdebroeks, cuya ausencia es "una pena", por lo que se tuvieron que "dividir en partes durante la etapa", pero lo hicieron "súper".

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Se está viendo a Enric Mas mejor que nunca y el propio corredor ya lo reconoce. "Estoy empezando a creer que estoy en el mejor momento de mi carrera", finalizó antes de afrontar mañana una etapa más tranquila, a priori, para él.