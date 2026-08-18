Enric Mas lidera un ambicioso Movistar Team a la Vuelta

Es semana de Vuelta a España y los equipos van esclareciendo las últimas incógnitas de las alineaciones que van a presentar en la Gran Vuelta española. Tras conocer unas semanas atrás la participación de Tadej Pogacar, principal candidato a ganar la carrera, la mayoría de equipos han desvelado sus bazas para hacer frente al esloveno. Entre ellos, un Movistar Team que ha presentado un equipo muy potente y que va a dar que hablar.

El Movistar debe dar un golpe encima de la mesa. Tras el Giro de Italia y el Tour de Francia, donde los resultados no llegaron por distintos motivos, el equipo ha puesto toda la carne en el asador para la principal carrera de casa y así afrontarla con las máximas garantías de poder recoger los frutos.

Un tridente potente

Enric Mas liderará, un año más, el conjunto telefónica en una carrera que siempre se le hadado especialmente bien y en la que ha terminado en el podio en cuatro ocasiones. Tras un mal Giro pero haber transmitido buenas sensaciones en la Vuelta a Burgos, buscará recuperar su lugar en la clasificación general.

El belga Cian Uijtdebroeks intentará aprovechar la oportunidad tras su desafortunado Tour en el que tuvo que retirarse la primera semana por enfermedad. El equipo ha apuntado que el corredor de 23 años "contará también con sus oportunidades a lo largo de la carrera", por lo que parece que la general no es la prioridad.

Asimismo, Iván Romeo será otra pieza muy importante, con las contarrelojes y algunas etapas como objetivos, tras hacer podio la semana pasada en el Tour de Polonia.

Los mejores del Movistar en el Tour, Pablo Castrillo y Raúl García Pierna, buscarán el triunfo de etapa insistentemente, como ya hicieron en la 'Grande Boucle'. El campeón venezolano Orluis Aular va a ser la apuesta para los finales masivos al sprint y Carlos Canal tendrá sus oportunidades en las jornadas con un terreno más rompepiernas. Por último, Jorge Arcas será el capitán del equipo y aportará su experiencia y conocimiento a sus compañeros.

Roglic, Gall y Skjelmose, principales amenazas para Pogacar

Tadej Pogacar es el principal candidato a ganar la Vuelta a España y completar el casillero de Grandes Vueltas. Estará muy bien rodeado por Joao Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov o Pablo Torres, entre otros. Sin sus principales rivales, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, el esloveno no puede pensar que, aunque tiene mucho ganado, no será un camino de rosas.

Primoz Roglic, tetracampeón de la Vuelta, se ha apuntado a última hora y no se le puede dar por muerto. Por otra parte, Felix Gall se ha mostrado muy fuerte en todas las pruebas que ha disputado, tras ganar la Vuelta a Burgos y finalizar 2º en el Giro. Mattias Skjelmose se presenta como líder del Lidl-Trek tras realizar un buen Tour, yendo de menos a más, y terminar sexto.

No hay que perder de vista a Richard Carapaz, que afronta la Vuelta con el mismo plan del Tour, con el objetivo de las etapas que finalmente le subió hasta el 8º puesto. Asimismo, Oscar Onley, Tobias Halland Johannessen, Sepp Kuss y el ilustre Mikel Landa apuntan a animar la carrera.

Sprinters de mucho nivel

La montaña acaparará muchas miradas, pero tampoco se puede perder de vista a los hombres más rápidos. Las victorias en los sprints masivos estarán muy competidos. Mads Pedersen, maillot de verde del Tour, es el principal candidato, aunque la competencia será feroz.

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