CICLISMO
Enric Mas esboza una sonrisa en Andorra: "No he podido sacar segundos, pero estoy contento con las sensaciones"
El balear completa una gran etapa, finaliza 6º y se mete en el podio provisional como tercer clasificado
Liderato de la carrera aparte, que parece asignado a Tadej Pogacar, en la previa de La Vuelta la pelea por el podio estaba muy abierta y se confirmó en el primer test de alta montaña. Con Pogacar haciendo la carrera por su parte, el grupo principal no se dio tregua y entre ellos un Enric Mas que confirmó las buenas piernas mostradas en las carreras preparatorias.
"No he podido sacar segundos hoy, pero estoy contento con las sensaciones. Paso a paso, como dije, y contento", expresó tras finalizar sexto en la etapa y ascender hasta la tercera plaza de la clasificación general provisional.
Con los mejores
Agradecido con el equipo, que según el balear, "ha estado de 10", radiografió su situación de carrera en la etapa. "Iba en un grupo muy bueno, que después nos ha entrado para abajo el tercer grupo, pero contento", manifestó el líder del Movistar, que es consciente de que hay que ser el primero detrás de Pogacar.
"Sí, siempre estamos con lo mismo. Pero, como digo, es la realidad. Tadej es el mejor y nosotros tenemos que centrarnos en nuestra actuación", declaró entre el reconocimiento de la afición por el buen trabajo hecho.
Tercero en la general, a 11 segundos de Primoz Roglic y 12 por delante de Sepp Kuss, Mas mantiene la calma y pide ir "poco a poco". "Queda muchísimo y después el primero que se lleva una decepción soy yo", zanjó.
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