Enric Mas, campeón de La Vuelta a España 2026: "He luchado para esto"

Ya se puede decir bien alto y claro: Enric Mas es el ganador de La Vuelta a España 2026. Tras un año de mucho sufrimiento, superar una importante lesión y después conseguir recuperar su mejor versión, el ciclista balear ha conseguido subir a lo más alto del podio. "He soñado, he luchado, he trabajado para esto", dijo vibrante.

A las puertas de su primera gran victoria profesional, no era un día cualquiera para Mas. "Ha sido un día con un mix de emociones, de verdad todas positivas", explicó antes de ya poner la mirada en los próximos objetivos: "Los deportistas somos así, ahora ya estamos pensando en los próximos objetivos y casi no tenemos tiempo de disfrutar las victorias".

Más apoyo que nunca

Enric Mas fue el nombre propio del día. Sin duda, el más aclamado. "Antes de salir ya había venido mucha gente del pueblo, la familia, ha sido un día especial", reconoció el de Artà, que en el podio de celebración lanzó un especial agradecimiento con "medio pueblo" presente.

"La afición ha estado de 10 desde que empezamos La Vuelta, así que seguid así, por favor, que nos ayuda muchísimo", exclamó.

Una victoria vital

La etapa 8, en la que Tadej Pogacar se vio obligado a abandonar marcó un antes y un después en esta edición de La Vuelta, pero la jornada siguiente fue todavía más importante para el nuevo campeón. "La de Aitana es la más especial. Fue la que pude conseguir la victoria y es la mas especial de estos 21 días", expuso tremendamente emocionado.

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Es un triunfo que puede marcar un antes y un después en la carrera de Enric Mas, tan importante como necesaria en lo individual y en lo colectivo. "Es una realidad que ele quipo necesitaba una victoria como esta y ya la tenemos", finalizó antes de empezar una larga y merecida celebración.