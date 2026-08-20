Enric Mas: "Una buena Vuelta sería encontrar poco a poco el Enric de principio de la temporada pasada"

Enric Mas llega a la Vuelta a España con ganas de recuperar su mejor versión. Tras una temporada difícil tanto a nivel individual como para el equipo, el Movistar Team otorga todos los galones al mallorquín para liderar una formación potentísima que en la ronda española correrá como local y apunta a ser uno de los grandes animadores de las tres semanas de competición.

Con Cian Uijtdebroeks e Iván Romeo como escoltas de lujo, Enric Mas aspira a terminar la presente edición de La Vuelta como uno de los mejores situados de la general. Si bien las sensaciones han mejorado en las últimas carreras, el líder del Movistar se ha mostrado cauto de cara al reto venidero en una comparecencia ante los medios a escasos días del pistoletazo de salida en Mónaco.

"Una buena Vuelta sería terminar mejor de lo que estoy, que la forma física ojalá fuera un poco a más y poco a poco encontrar el Enric del año pasado a principio de temporada", declaró el ciclista balear.

Mas cree que sus últimos problemas en las Grandes Vueltas es algo puntual de la situación actual. "Me he encontrado bien en el pasado y espero que todo sea culpa de la lesión, que me haya tomado algo más de tiempo de lo que esperábamos y poco a poco pues me vuelva a mi lugar de antes", consideró.

Plan de carrera

Ante dicha situación, el líder del conjunto telefónico no puede marcarse algún objetivo concreto. "Cada día será clave para estar bien en la general. Sabemos que la primera semana es muy dura e incluso las últimas etapas son también muy duras. Para hacer una buena clasificación, la clave está en no fallar ningún día y progresando poco a poco", manifestó el Enric más cauteloso.

No obstante, señaló dos días clave entre las 21 etapas que conforman el recorrido de esta edición de la Vuelta. "Las etapas de Andorra (etapa 4) y Sierra Nevada (etapa 20) son dos días muy importantes, sobre todo en el segundo, porque va a ser un día en el que se van a decidir muchas cosas y me parece más dura", explicó.

Como para todo ciclista, correr en casa es especial para Enric Mas, que siente una motivación extra en estas carreras. "Las carreras en casa siempre es una motivación extra. Tengo mucho cariño de la gente y me motiva un poco más", apuntó. Además, valoró que "Burgos fue una preparación buena para la Vuelta", pero "no tiene nada que ver en cuanto a velocidad una carrera con otra y va a ser totalmente diferente".

La presencia de Pogacar

En las declaraciones previas de Enric Mas no pudieron faltar las cuestiones relacionadas con el principal rival de todos: Tadej Pogacar. "'Pogi' ahora mismo es el mejor corredor y va a marcar una época y será el mejor corredor de la historia", empezó el corredor español, preguntado por el impacto del esloveno en la carrera.

Noticias relacionadas

"Es verdad que condiciona porque al final nosotros y los otros equipos nos adaptamos un poco a lo que él quiere hacer. Desde que ha empezado el año ha estado perfecto y yo creo que para hacer una general tenemos que ver un poco cómo quiere hacer el UAE la carrera y centrarnos en nosotros e intentar estar algunos días con él y otros días nos sacará minutadas", finalizó.