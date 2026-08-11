La enorme diferencia entre lo que cobra Demi Vollering por ganar el Tour femenino y el premio de Pogacar

Los beneficios por ganar el Tour de Francia son muy importantes a todos los niveles: económico, marketing, repercusión, etc. Demi Vollering se coronó el pasado domingo en Niza con su segundo Tour de Francia en un final de carrera en el que demostró que consiguió la victoria con total merecimiento. Unas semanas antes, Tadej Pogacar hizo lo propio en París, logrando el quinto Tour de su carrera. No obstante, entre ambas victorias hay una diferencia de 450.000 euros en el premio económico.

El ciclismo, como muchos deportes, está dando pasos hacia la equidad entre hombres y mujeres. La repercusión puede ser mayor o menor en un caso u otro, pero todos y todas hacen lo mismo: andar muchas horas en bici en busca de la victoria. En este proceso, los organismos responsables van haciendo mejoras en el ámbito competitivo, como la introducción de puertos míticos de las pruebas masculinas.

Una brecha muy grande

Recompensas económicas aparte de los patrocinios u otros compromisos, la organización del Tour de Francia siempre guarda un montante considerable para los ganadores de cada prueba. Sin embargo, la diferencia entre ambas cantidades es muy grande: el ganador masculino gana 500.000 euros y la ganadora femenina se lleva 50.000 euros.

La brecha es muy grande, pero tiene una explicación razonable. El Tour de Francia femenino reserva 260.000 euros para premios, mientras que la edición masculino guarda una cantidad muy superior: 2,5 millones de euros. Esta diferencia se razona en el impacto mediático de cada carrera y la duración de cada una, 21 y 9 etapas, respectivamente. La diferencia no es tan abultada en términos del ganador de etapa: en el Tour femenino se lleva 4.000 euros, y en el masculino 11.000.

Quejas por el reparto televisivo

La polémica no se ha limitado únicamente a los premios económicos individuales. Una carrera tan relevante como el Tour de Francia atrae la atención de millones de personas, presencial y virtualmente. Con cinco millones de espectadores, la retribución económica que obtienen los equipos ha despertado críticas hacia ASO (empresa organizadora del Tour).

El más incisivo ha sido el exmanager general de Cofidis, Cédric Vasseur, que a través de sus redes sociales ha cuestionado la relación entre la repercusión alcanzada por el Tour de France Femmes y el dinero destinado a premiar a sus protagonistas.

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El FDJ-Suez, el equipo de Vollering, fue el más beneficiado, con 77.080 euros, seguido de lejos por el Canyon//Sram de Kasia Niewiadoma, con 51.500 euros, y el UAE Team L'IMAD de Paula Blasi completa el podio, con 37.980 euros. En clave española, el Movistar Team ha ganado 8.860 euros y el Laboral Kutxa, la cantidad irrisoria de 1.050 euros.