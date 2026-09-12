El emocionante y ejemplar mensaje de Mikel Landa tras su épica victoria en La Vuelta: "Me he acordado de mis hijos, me gustaría que sepan que no te puedes rendir nunca"

El deporte puede ser totalmente imprevisible al entrar en juego tantos factores. En el ciclismo, esto se acentúa, y lo hace todavía más, en una Gran Vuelta de tres semanas como La Vuelta a España. Para Mikel Landa, tras una temporada de mucho sufrimiento que ha ido a más en los últimos días, la gran victoria lograda en la etapa 20 de la carrera es un gran alivio y la demostración de que nunca hay que rendirse.

Emoción a raudales

Tras una Vuelta a España claramente torcida, muy lejos del Mikel Landa al que estábamos acostumbrados, el ciclista vasco ha sido capaz de levantarse con una motivación extra. "Me he acordado de mis hijos. No me podía ir a casa así, en realidad. Y si un día ven esto y lo entienden, me gustaría que sepan que no te puedes rendir nunca", explicaba un Landa 'roto', con la voz muy entrecortada.

Tampoco se quiso olvidar de su equipo, que ha sido un gran sustento para él. "Me ha apoyado toda la Vuelta, me ha cuidado, me ha dado cariño. También es por ellos", expresó.

El 'Landismo' nunca muere

En su última 'grande' con el Soudal Quick-Step y nueve años después de su último triunfo en una Gran Vuelta, el corredor de Murgia era consciente de que era "la última oportunidad y no me quería dejar nada en el tintero".

Más emocionado que nunca por "los dos años de mierda que llevo", Mikel Landa declaró que "he sufrido mucho y hoy todo ocurre".

Landa ha sido y es uno de los grandes baluartes del ciclismo español en la última decada, con una gran afición detrás y un 'Landismo o barbarie' que nunca ha dejado de sonar. El futuro ciclista del equipo Euskaltel se mostró inmensamente agradecido con "toda la gente que me ha apoyado todos estos días". "Hoy no he ganado solo, han ganado todos", manifestó.

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El vencedor de una de las etapas reina de la presente edición de La Vuelta a España finalizó asegurando que "es increíble" sentir el apoyo de la afición y vivirlo en primera persona.