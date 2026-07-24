Einer Rubio abandona el Tour tras un fuerte accidente en Alpe d'Huez

Cruel final para el Tour particular de Einer Rubio. El corredor de Movistar Team, que estuvo presente en distintas escapadas como la de este viernes y que estaba firmando una muy buena etapa, chocó contra la parte trasera de un coche del UAE Team Emirates - XRG debido a un frenazo inesperado por culpa de un aficionado y pilló al colombiano centrado en el duro esfuerzo de Alpe d'Huez.

La afición estuvo volcada durante los 13.8km de ascensión a Alpe d'Huez, a muy pocos centímetros de sus ídolos, pero hubo quien se excedió. En más de una ocasión, Tadej Pogacar tuvo que pedir a la gente que se apartara durante su ataque, que iba abriendo el pasillo al paso de los ciclistas. Pese a que ASO, organizadora del Tour, y la policia francesa se involucraron al máximo para proteger a los protagonistas, hubo situaciones incontrolables.

Un accidente intolerable

A unos 4 kilómetros de la línea de meta, el coche del UAE acababa de avanzar a Einer Rubio y Tobias Halland Johannessen, quienes habían sido superados por Tadej Pogacar con una facilidad pasmosa. No obstante, en busca de un buen resultado en una etapa muy dura, Rubio siguió de cerca al vehículo del equipo emiratí para que le protegiera. Sin embargo, se vieron obligados a frenar de golpe después de que un aficionado se cayera en plena carretera.

Desafortunadamente, el corredor de Movistar Team, concentrado en su pedaleo por el duro Alpe d'Huez, no pudo reaccionar y se comió el 'culo' del coche. El colombiano quedó muy dolorido y cayó al suelo.

Comunicado de Movistar Team

Inmediatamente tras la finalización de la etapa, su equipo, Movistar Team, informó que Rubio había "abandonado la carrera durante la ascensión a Alpe d'Huez". Mala suerte para un hombre que había mostrado una buena condición física para afrontar las exigentes etapas finales de alta montaña.

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Unas horas más tarde, tras acudir al centro médico, situado a 1km de la línea de meta, el equipo informó que su ciclista había recibido "alrededor de 20 puntos de sutura en la cara". Asimismo, comunicó que iba a ser "trasladado a un hospital de Grenoble, donde se le realizarán nuevas pruebas para determinar el alcance de las lesiones".