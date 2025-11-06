Egan Bernal denuncia la desaparición de la bicicleta con la que fue campeón del Tour de Francia

El colombiano Egan Bernal denunció este miércoles la desparición de la bicicleta con la que conquistó el Tour de Francia 2019. Según informó el propio ciclista, se está investigando el caso para intentar dar cuanto antes con el preciado objeto.

"Hola, hola, muchachos, les tengo que comunicar algo. Imagínense que mi bicicleta desapareció", explica el corredor colombiano en un vídeo difundido en redes sociales. "Estamos mirando cámaras y averiguando qué fue lo que pasó. Ojalá esto se pueda esclarecer rápidamente, les iremos contando. Estén pendientes", concluye.

La bicicleta en cuestión es una Pinarello amarilla con la que Bernal, conocido como el 'Cóndor de Zipaquirá', subió a lo más alto del podio en París en 2019, convirtiéndose de la mano del INEOS Grenadiers, en el primer ciclista latinoamericano en ganar el Tour de Francia.

Aquella victoria lo convirtió en ídolo nacional y símbolo del orgullo de Cundinamarca, su departamento natal. El corredor de 28 años

ha sido ejemplo de superación tras el grave accidente que sufrió en 2022 mientras entrenaba cerca de Bogotá, que lo dejó con 17 fracturas y casi le cuesta la vida.

Tres años después, Bernal regresó este año a la élite con una victoria en la etapa 16 de la Vuelta a España de este año, su primer triunfo en una gran vuelta desde que ganó el Giro de Italia de 2021.