EF Education First presenta en Barcelona su proyecto EF Pro Cycling

EF Education First presentó en España su proyecto EF Pro Cycling, una iniciativa que la compañía define como una expresión global de superación, innovación y mentalidad abierta al mundo. El acto tuvo lugar en el Hotel Resort Playa Grande de Gavà, coincidiendo con la previa del Tour de Francia, y reunió a medios, partners y representantes del sector para conocer de primera mano la evolución de uno de los equipos más influyentes del ciclismo internacional.

EF Pro Cycling nació de la mano del exciclista profesional Jonathan Vaughters, con una misión clara desde el principio: competir al máximo nivel impulsando una nueva cultura basada en la transparencia, la innovación y la confianza en un deporte en transformación. El equipo comenzó como una estructura de desarrollo en Colorado y fue creciendo hasta consolidarse como formación del UCI WorldTour.

El punto de inflexión llegó en 2018, cuando EF Education First asumió el patrocinio principal y la propiedad del equipo. Más que una alianza deportiva, aquella unión representó el encuentro entre dos organizaciones que comparten una misma filosofía, crecer a través de la experiencia, descubrir nuevas perspectivas y desafiar los propios límites. Así como EF impulsa a estudiantes de todo el mundo a salir de su zona de confort mediante los idiomas y la inmersión cultural, EF Pro Cycling traslada esos mismos valores al deporte de élite, compitiendo cada temporada en países, culturas y entornos diferentes.

Una comunidad que va más allá de los resultados

A lo largo de los años, el equipo ha sumado etapas del Tour de Francia, victorias en clásicas y éxitos olímpicos. Pero más allá del palmarés, EF Pro Cycling se presenta como una comunidad internacional que refleja el espíritu global de EF Education First, con corredores que conviven y compiten en un entorno multicultural donde la adaptación, el aprendizaje continuo y la comunicación entre culturas forman parte del día a día. El emblemático maillot rosa del equipo simboliza esa mentalidad abierta y curiosa, comprometida con explorar nuevos caminos dentro y fuera de la competición.

Vaughters, durante el acto de presentación / EF CYCLING TEAM

"No somos un equipo para una estrella en nuestro Instagram, somos un equipo que hace las cosas en grupo, no individualista", afirmó Jonathan Vaughters, fundador de EF Pro Cycling, durante la presentación.

Innovación, cultura y propósito compartido

El equipo se ha posicionado como un actor disruptivo dentro del ciclismo, combinando rendimiento deportivo con iniciativas culturales y sociales. La expansión a un equipo femenino y los programas de desarrollo para jóvenes talentos refuerzan esa apuesta por el futuro del ciclismo desde una perspectiva inclusiva y global.

Niccolò Del Monte, Country Manager de EF Education First España, resumió la visión que conecta ambos proyectos: "Desde hace más de 60 años, EF ayuda a las personas a descubrir el mundo a través de la educación, los idiomas y las experiencias internacionales. EF Pro Cycling representa esos mismos valores sobre la bicicleta, curiosidad, superación y apertura al mundo. Para nosotros, el deporte es una poderosa herramienta para inspirar a las nuevas generaciones a ampliar sus horizontes y atreverse a explorar nuevas oportunidades."

La presentación en Gavà sirvió así como punto de encuentro para conocer de cerca cómo EF Education First y EF Pro Cycling han construido una alianza única entre educación y deporte, un proyecto que utiliza el alcance del ciclismo profesional para transmitir valores como la curiosidad, la resiliencia, el aprendizaje continuo y la apertura cultural que definen a la marca desde su fundación en 1965.