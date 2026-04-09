Eddy Merckx, hospitalizado por una infección en la cadera

Eddy Merckx, cinco veces campeón del Tour de Francia y ampliamente considerado como el mejor ciclista de todos los tiempos, se encuentra hospitalizado a causa de una infección en la cadera.

Tal como informa el rotativo DH Les Sports, el 'Caníbal', que el próximo mes de junio cumplirá 81 años, lleva una semana ingresado en una clínica y siguiendo un tratamiento con antibióticos. El desencadenante de esta hospitalización ha sido una infección en la cadera que se fracturó hace 2 años.

Desde aquel fatídico accidente mientras montaba en bicicleta, Merckx ha sufrido complicaciones recurrentes en la cadera, siendo operado hasta en seis ocasiones en este lapso de tiempo y teniendo que reemplazar la prótesis de titanio que se le colocó inicialmente.

Eddy Merckx, leyenda del ciclismo / EFE

A pesar de este nuevo contratiempo, Eddy Merckx se encuentra estable e incluso ha ofrecido declaraciones al medio Nieuwsblad, arrojando cierta tranquilidad sobre su estado actual.

"Estoy en la clínica desde el lunes pasado por una nuevo infección en mi cadera, tenía un dolor increíble. Han intentado solucionar el problema con un tratamiento intensivo de antibióticos, pero no termina de funcionar. Presumiblemente me operarán de nuevo el próximo lunes", explica el legendario ciclista.

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Eddy Merckx dominó con mano de hierro durante su época y estableció un legado difícilmente superable. El belga es el ciclista más laureado de todos los tiempos con 525 victorias e innumerables gestas, entre las que destacan cinco Tours de Francia (1969, 1970, 1971, 1972 y 1974), cinco Giros de Italia (1968, 1970, 1972, 1973, 1974), una Vuelta a España y 4 campeonatos del mundo, además de conquistar los cinco Monumentos y dejar un récord de 19 victorias en los mismos.