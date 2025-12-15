Duro ataque de Norsgaard, excompañero de Lazkano, tras su positivo por dopaje: "A veces, cuando algo huele a mierda, es mierda, por desgracia"

El vasco Oier Lazkano, tras una temporada gris con pocas apariciones en ruta, se convirtió en noticia hace unas semanas por supuestas irregularidades en su pasaporte biológico durante los años 2022, 2023 y 2024, cuando era ciclista del Movistar. Mientras se investiga su caso, la Unión Ciclista Internacional (UCI) suspendió provisionalmente al ciclista vasco, mientras que su actual equipo, el Bora-Hansgrohe, lo despidió de forma fulminante.

El Movistar, por su parte, se desmarcó de la polémica, pese a que los hechos datan de la época en la que Lazkano militó en sus filas. Uno de sus compañeros de entonces en la escuadra telefónica, el danés Mathias Norsgaard se ha pronunciado al respecto, poniendo en cuestión el actual sistema de dopaje que no detectó en su momento el posible caso de dopaje.

"Uno se alegra de que se pille a los que hacen trampas", afirmó Norsgaard en declaraciones a la publicación danesa 'Feltet', antes de asegurar que "me sorprende un poco cómo se ha podido pasar por alto. Al fin y al cabo, Movistar tiene médicos en nómina, y me sorprende mucho que no hayan detectado el problema. ¿Para qué tenemos entonces el sistema?".

El ciclista danés matizó que "no diría que no me sorprende, porque siempre espero lo mejor de las personas" y afirmó que "también era un gran amigo, porque estábamos en la misma categoría de peso y era muy rápido. Pero, joder, a veces, cuando algo huele a mierda, es mierda, por desgracia. Estuvo bien en las clásicas, pero el Dauphiné fue demasiado sospechoso".

"Lo vi en Andorra este verano y nadie lo había visto desde Roubaix, y allí dijo que todo iba bien, y ahora sale esto a la luz. Al principio pensé que solo era el pelotón disparando mierda otra vez, porque eso pasa mucho durante una temporada así, pero por desgracia era verdad", zanjó al respecto Norsgaard, actualmente en el Lidl Trek, recordando la misteriosa "desaparición" de Lazkano, quien estuvo prácticamente inédito durante gran parte del curso.

Un tipo peculiar

Para el corredor danés, es difícil pensar en que un compañero puede estar involucrado en un caso de dopaje, aunque echando la vista atrás, recordó el carácter peculiar que en su opinión tenía su compañero. "Era un tipo increíblemente misterioso. Bastante inteligente, le interesaba la política y siempre estaba al tanto de todo. Pero era un tipo loco y se quedaba en la cocina con el cocinero bebiendo vino tinto varias horas después de que hubiéramos terminado de comer. Era especial, y no lo llamaría mi amigo en absoluto", concluyó.

Mientras el caso sigue bajo investigación, el propio corredor vasco se pronunció al respecto, afirmando su inocencia, pocos días después de conocerse la suspensión. "Quiero dejar absolutamente claro que nunca he utilizado sustancias dopantes ni métodos prohibidos. Soy un deportista limpio y una persona íntegra. Continuaré, con determinación y transparencia, defendiendo mi nombre y dignidad profesional. Mi carrera se ha construido sobre el esfuerzo, la dedicación, la honestidad y el trabajo diario", explicó en un comunicado.