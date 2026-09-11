Dura caída de Juan Ayuso en el Gran Premio de Québec

El ciclista español Juan Ayuso sufrió una dura caída a poco metros del final de la decimoquinta edición del Gran Premio de Québec, prueba del UCI World Tour disputada sobre 206 kilómetros en un circuito trazado este esta ciudad canadiense.

Ayuso, del Lidl Trek, luchaba en el sprint por acabar en entre los diez primeros cuando se tocó con un rival y acabó impactando con fuerza sobre el asfalto con la meta a un paso. Dolorido, pudo levantarse y cruzar la meta a pie y con la bicicleta a un lado.

Evenepoel se impuso

El belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) se impuso en la prueba al superar en un esprint entre dos al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Ambos corredores llegaron escapados al final de la carrera y se jugaron el triunfo en un intenso esprint en el que el belga de 26 años firmó su septuagésima octava victoria como profesional, la undécima de este año y la primera desde que hace 41 días ganó la Clásica de San Sebastián.

Completó el podio, a 15 segundos, el danés Anthon Charming (Uno-X Mobility). Tras él acabaron el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), cuarto a 28 segundos, y el estadounidense Quinn Simmons (Lidl Trek), quinto a 30.

Tras uno intentos de fuga en el inicio, la carrera empezó a ponerse interesante a falta de 42 kilómetros para el final, cuando el francés Paul Seixas atacó, aunque si éxito. Diez kilómetros más tarde Evenepoel se puso al frente con los italianos Ciccone, Alberto Bettiol y Alessandro Pinarello y Charmig a su rueda.

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La subida a la Montagne provocó una nueva selección y el belga se quedó en solitario junto a Ciccone y Charmig. Evenepoel, campeón del mundo en Glasgow en 2022, aprovechó la última subida para deshacerse de Charmig y luego llegar junto a Ciccone para imponerse en el esprint y suceder en el historial de la carrera al francés Julian Alaphilippe a poco días de los Mundiales de Montréal.