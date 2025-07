Dura caída de Aleix Espargaró en su estreno ciclista

Malas noticias para Aleix Espargaró. El piloto de Granollers, actual probador de Honda, sufrió una dura caída en La Vuelta a Austria, su primera incursión en el ciclismo profesional.

Espargaró dio por finalizada su etapa como piloto del Mundial de MotoGP el curso pasado, tras más de 12 temporadas en competición, y adoptó un nuevo rol como piloto probador de Honda. Gran aficionado al ciclismo, aprovechó su nueva etapa para realizarse en esta nueva faceta y a finales de 2024 fichó por el Lidl Trek.

Este mes de julio el catalán afrontaba su primera prueba como profesional, formando parte del Lidl Trek en la Vuelta a Austria. Aleix finalizó las dos primeras etapas con buenas sensaciones, cruzando la meta en la posición 85 el primer día, a 13 minutos y 23 segundos del ganador de la etapa, el austriaco Felix Grossschartner, del potente UAE Team Emirates. En la segunda jornada finalizó en la posición 70, a solo + 1:23 del ganador, Isaac del Toro. En la tercera, su progresión quedó frenada por una inoportuna caída.

Pendientes del parte médico

"Tras una pequeña caída, Aleix Espargaró se ha visto obligado a retirarse de la etapa 3 del Tour de Austria, con una presunta fractura en la mano. Cúrate rápido, Aleix", comunicó el Lidl Trek para confirmar la baja de su corredor.

El propio piloto confirmó poco después la situación en un vídeo difundido por el equipo. "Lo siento por haber abandonado. Como podéis ver, tengo algo roto. El dedo es el doble de su tamaño normal. Lo intenté, pero no pude salir por el dolor. Me he sentido obligado a parar. Espero estar pronto de vuelta y desearle lo mejor al equipo", indicó.

Por el momento se desconoce el alcance de la lesión y el tiempo de recuperación que necesitará Espargaró para volver a la competición.

Por delante, sin compromisos ciclistas, tiene su trabajo como piloto probador de Honda, equipo con el que ha participado ya en tres pruebas del Mundial de MotoGP, dos de ellas como 'wild card' y la última, en Assen, como sustituto del lesionado Luca Marini en el HRC.

El italiano sufrió una dura caída mientras preparaba las 8 Horas de Suzuka y se perdió varias pruebas del campeonato, aunque está recuperado para volver a subirse la moto en el Gran Premio de Alemania que se está disputando este fin de semana en Sachsenring.